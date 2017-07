L'acteur John Heard, vu dans de nombreux films dont "Maman, j'ai raté l'avion", retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Californie.

L'acteur John Heard, que l'on a pu voir dans de très nombreux films au cinéma et dans plusieurs sériées télé a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en Californie. Il venait de sortir de l'hôpital où il avait été opéré du dos.

Le grand public le connaît surtout pour avoir joué le rôle de Peter McAllister dans le film "Maman, j'ai raté l'avion" mais également dans “Cat People,” “After Hours,” “Big,” “Beaches,” “Gladiator,” et à la télé dans “Miami Vice”, “The Sopranos,” for which he won an Emmy nomination.

John Heard est né le 7 mars 1945 à Washington. Diplômé de l'Université Clark, John Heard a remporté un Theatre World Award en 1977. Brièvement marié à Margot Kidder en 1979, il a également vécu avec l'actrice Melissa Leo, avec qui il a eu un fils et dont il est séparé depuis 1991.



