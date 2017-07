Les incroyables confidences de Rachida Dati: ""Ce qui me vexe le plus, c'est qu'on dise que j'ai couché avec tout le monde, même avec Sarko !"

L'ancienne garde des Sceaux a accordé une longue interview au Monde dans laquelle elle sa vie privée, notamment la naissance de sa fille Zohra: "Ce qui me vexe le plus, c'est qu'on dise que j'ai couché avec tout le monde. Même Sarko, on a dit qu'on avait couché ensemble, mais c'est absurde !"

En 2009, elle donne naissance à sa fille, Zohra et à cette époque 'identité du père de la fillette est inconnue: "Je n'avais rien dit parce que c'était ma vie. Ce qui les emmerde, c'est qu'ils ne savent pas avec qui je vis, je couche. Ils ont envoyé des gens jusque dans les cliniques pour connaître le père de ma fille. A un moment, ils ont pensé que c'était genre l'émir du Qatar, ou le premier ministre espagnol Jose Maria Aznar, et ils se sont dit : “On va la tenir.” Ils sont convaincus que j'ai eu des aventures avec des hommes dangereux et que j'ai pu être entretenue… "

L'entourage du président de la République aurait alors mobilisé alors les services de renseignements pour découvrir l'identité du père de la fille Dati. L'ancienne magistrate prévoit de porter plainte et menace de vider son sac dans la presse. Au téléphone avec Nicolas Sarkozy, elle explose : « Vous avez les doubles des clés de chez moi, allez-y, foutez-moi de la cocaïne, ce sera comme les Irlandais de Vincennes. » Sur RTL, Rachida Dati demande la tête de Pierre Charon, Brice Hortefeux et du patron du renseignement Bernard Squarcini.



