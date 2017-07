Angers: Un homme amputé des deux jambes reconnait avoir tué son voisin de... 74 coups de couteau, à cause du bruit

Un homme invalide a reconnu avoir tué son voisin de 74 coups de couteau près d'Angers, expliquant avoir été "excédé par le bruit" selon Ouest France. La victime, âgée de 54 ans, a été retrouvée par le veilleur de nuit d'un immeuble voisin, à terre et gravement blessée. Malgré l'arrivée des secours, elle a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. L’autopsie réalisée jeudi a révélé que la victime portait 74 plaies sur le corps. Une femme de 57 ans a également été blessée au visage par plusieurs coups de couteau et a été soignée à l'hôpital.

L'auteur des coups, en fauteuil roulant et amputé des deux jambes, a été interpellé sur place et a reconnu les faits en garde à vue. Il a notamment expliqué avoir été "excédé par le bruit provenant de l'appartement voisin" situé à un autre étage, où les deux personnes touchées passaient la soirée.

Selon l'enquête, ce différend de voisinage entre les protagonistes durait depuis plusieurs semaines.



