Kate Midd­le­ton et William ont voulu faire un cadeau à tous ceux qui aiment et respectent la royauté en Grande Bretragne. Ils publient donc un nouveau cliché du prince George pour fêter ses 4 ans. Il a été mis en ligne sur le compte Instagram officiel et ne cesse d'être commenter depuis hier soir de l'autre côté de la Manche. En quelques heures, il a même reçu près de 100.000 like !