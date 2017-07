Face au désordre dans la communication présidentielle, Donald Trump met en place une nouvelle équipe

Le porte-parole du président américain Donald Trump, Sean Spicer, a démissionné vendredi à l'issue de six mois mouvementés à la Maison Blanche, et une nouvelle équipe a pris la tête de la communication présidentielle. Sean Spicer, 45 ans, a présenté sa démission en protestation après l'embauche par Donald Trump d'un nouveau directeur de la communication, Anthony Scaramucci, malgré les objections du secrétaire général de la Maison Blanche, Reince Priebus. "Ce fut un honneur et un privilège de servir le président Donald Trump. Je continuerai jusqu'à la fin août", a-t-il écrit sur Twitter en début d'après-midi.

Il a été remplacé par sa numéro deux, Sarah Huckabee Sanders. Donald Trump donne ainsi un nouveau visage à sa Maison Blanche, six mois et un jour après sa prise de fonctions.

Le poste de directeur de la communication était vacant depuis le départ de Michael Dubke en mai. Anthony Scaramucci, venu de Wall Street et impliqué dans la campagne de 2016, dirigera la stratégie presse générale, tandis que la porte-parole est chargée des interactions quotidiennes avec les médias. "Je veux faire en sorte que notre modèle culturel soit de promouvoir le programme du président avant toute chose", a-t-il déclaré dans la salle de presse.

"S'il y a des petites frictions à l'intérieur de la Maison Blanche à cause de cela, ce n'est pas grave". "Le navire va dans la bonne direction, il faut juste qu'on dise clairement quelle est la direction", a-t-il dit.Sean Spicer était sur la sellette depuis des semaines, victime des critiques de son patron face au désordre dans la communication présidentielle, auquel le tweeteur-en-chef lui-même est accusé de contribuer. D'innombrables couacs et faux pas ont marqué les six premiers mois, sans compter des escarmouches quasi-quotidiennes avec les journalistes.



