Mis en examen pour violence sur son bébé, Ricardo Pinto parle pour la première fois

Ricardo et Nehuda, candidats de télé-réalité qui sont passés devant le juge des enfants de Tarascon après la blessure de leur bébé, reviennent sur l'incident qui a connu un fort retentissement médiatique.

Nehuda, qui a été totalement relaxée dans cette affaire, a expliqué à nos confrères de Public :

"On descendait de Paris dans le Sud, on s’est arrêtés sur une aire de repos en fin de journée et je tenais Laïa dans mes bras quand j’ai demandé à Ricardo mon téléphone.

Il me l’a lancé et le téléphone a atterri sur le visage de notre fille".

L'ancienne candidate de télé-réalité assure que l'incident ne provenait pas d'une altercation :

"On n’était pas du tout en train de se disputer, c’était un geste anodin, pas réfléchi, c’était sans faire exprès.

Elle s’est mise à pleurer, j’ai senti que c’était grave, j’ai hurlé de peur".

Ricardo, qui a été mis en examen pour "violences volontaires sur un mineur de moins de 15 ans" confie à Public qu'il n'a pas réalisé la gravité de la situation :

"Sur le moment, je n’ai pas réfléchi, j’ai fait ce que j’avais à faire. Je l’ai conduite à l’hôpital le plus vite possible.

Après, quand j’ai réalisé ce qui s’était passé, j’ai eu le contrecoup".

Le couple ne souhaite plus refaire de télé-réalité et préfère "consolider la famille".