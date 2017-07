Loubna Abidar, connue pour son rôle dans "Much Loved" a annoncé sur sa page Facebook qu'elle mettait ses activités en stand by pour cause de "maladie maligne de la gorge".

"Chers et tendres amis, je vais devoir m'absenter pour une durée qui, j'espère, ne sera pas longue, une absence due à des sessions thérapeutiques pour soigner une maladie maligne de la gorge"

L'actrice vraisemblablement très affectée "demande à tout le monde de lui pardonner, si elle ne se remet pas de cette maladie."

Et d'ajouter: "J'ai personnellement pardonné à tous ceux qui m'ont blessée, humiliée et fait du mal. De tout mon coeur, j'ai également pardonné à tous ceux qui m'ont poussée à quitter mon pays et m'ont fait goûter à des tourments que l'exil et l'exclusion ont accentué"

Et de conclure : "Je suis une femme forte dans un pays développé où la médecine est telle que j'ai bon espoir d'être guérie bien que je doive affronter ça seule."

Enfin, elle précise que si elle ne guérit pas, elle souhaite être enterrée dans son pays, le Maroc, "dans un cercueil recouvert du drapeau amazigh, "et qu'à mon enterrement soient distribuées des roses dans tous les quartiers de Marrakech".