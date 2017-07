EXCLU - AVANT-PREMIERE: Le zoo de Beauval investit 3 millions d'euros dans une clinique réservée aux animaux - VIDEO

Dimanche soir à 21h sur M6, "Capital" proposera notamment un reportage exceptionnel au ZooParc de Beauval.

Situé dans le Loir-et-Cher, le plus grand zoo de France bat chaque année des records de fréquentation.

Nouveauté : le parc a investit plus de 3 millions d'euros dans une clinique flambant neuve et très perfectionnée.

Un scanner à plus de 300.000 euros, des vétérinaires présents 24/24h pour répondre à toutes les urgences des animaux : tout est mis en oeuvre pour attirer de plus en plus de visiteurs.

jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir en exclusivité et en avant-première cette incroyable clinique - la seule dans un parc zoologique en Europe - dans l'extrait ci-dessous :