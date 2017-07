Le porte-parole du Gouvernement tacle le général De Villiers : "On a jamais vu un chef d'état-major des armées tenir un blog ou faire du off avec des journalistes !"

Deux jours après la démission du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers, les commentaires de l'exécutif à son égard n'ont pas été tendres.

Emmanuel Macron a martelé, notamment lors de son discours à la base aérienne d'Istres, que le rôle du "Cema" (ndlr : chef d'état-major des armées) n'est pas de négocier le budget des armées, et que ce rôle doit être joué par la ministre des Armées, Florence Parly.

Remplacé par le général Lecointre, la situation semblait s'être calmée ces dernières heures.

Mais c'était sans compter des déclarations très virulentes de Christophe Castaner, le porte-parole du Gouvernement, qui a vivement critiqué le général De Villiers dans le colonnes du Figaro ce matin :

"C'est son comportement qui a été inacceptable.

On n'a jamais vu un Cema s'exprimer à travers un blog, ou faire du off avec des journalistes ou interpeller les candidats pendant la présidentielle, comme cela a été le cas".

Christiphe Castaner a ajouté : "Le chef d'état-major a été déloyal dans sa communication, il a mis en scène sa démission.

"Il s'est comporté en poète revendicatif. On aurait aimé entendre sa vision stratégique et capacitaire plus que ses commentaires budgétaires"

Ces déclarations pourraient rallumer la brèche, qui avait été éteinte par le président de la République devant les militaires.

Pourtant, il est difficile d'imaginer que cette interview n'ait pas été validée par l'Élysée...