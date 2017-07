Maroc: Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait des dizaines de blessés

Des affrontements ayant opposé forces de l'ordre et manifestants ont fait des dizaines de blessés des deux côtés, a-t-on appris de source officielle. "Soixante-douze éléments des forces publiques ont été blessés (...) suite à des jets de pierres (...) onze personnes parmi les manifestants suite à l'usage du gaz lacrymogène", a indiqué jeudi soir la préfecture d'Al-Hoceïma, citée par l'agence de presse officielle MAP.

Cette ville du nord du Maroc et les localités voisines ont été jeudi le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont utilisé des bombes lacrymogènes et usé de la force pour empêcher une grande marche prévue de longue date de se tenir.

"Tous les blessés ont quitté l'hôpital où ils ont été transférés, à l'exception de deux éléments des forces publiques dont l'état de santé est jugé grave", toujours selon la préfecture, qui a fait état de "deux véhicules des forces publiques endommagés et incendiés par certains manifestants à Ajdir", près d'Al-Hoceïma.

Les sympathisants du "Hirak", nom donné localement au mouvement de protestation qui agite le Rif, région historiquement frondeuse du royaume, avaient maintenu, malgré l'interdiction des autorités, leur appel à une grande marche ce jeudi pour réclamer la libération de leurs compagnons.



