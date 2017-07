Le chanteur du groupe Linkin Park, Chester Bennington, 41 ans, s'est suicidé - Il a été retrouvé pendu à son domicile à Los Angeles

Le chanteur du groupe Linkin Park, Chester Bennington, s'est suicidé à l'âge de 41 ans vient d'annoncer le site américain TMZ. Son corps a été retrouvé dans sa maison près de Los Angeles. Il était le père de 6 enfants qu'il avait eu avec deux femmes différentes.

Selon les premières constatations il se serait pendu. Depuis plusieurs années il se battait contre des addictions à la drogue et à l'alcool et avait affirmé avoir été violé dans sa jeunesse.

TMZ affirme également qu’il était très proche de Chris Cornell, le chanteur et guitariste du groupe Soundgarden, qui s’est suicidé en mai dernier.

Linkin Park est un groupe de nu metal américain, originaire d'Agoura Hills, en Californie. Il est formé en 1996 et mené par Chester Bennington (chant), Mike Shinoda (chant, rap, guitare rythmique et clavier), Brad Delson (guitare solo), Dave Farrell (guitare basse), Rob Bourdon (batterie) et Joe Hahn (platines, effets et mixage). Il est propulsé au devant de la scène mondiale dès la sortie de son premier album Hybrid Theory, en 2000. Écoulé à plus de 24 millions d'exemplaires et certifié disque de diamant par la RIAA, celui-ci fait partie des albums les plus vendus du xxie siècle et reste leur meilleure performance commerciale à ce jour.



