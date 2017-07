Arte annonce le tournage de la saison 2 de "P'tit Quinquin" de Bruno Dumont sur la côte d'Opale

"Coin Coin et les Z'inhumains", titre de la deuxième saison du "P'tit Quinquin", série écrite et réalisée par le cinéaste Bruno Dumont, est actuellement en tournage, a annoncé Arte dans un communiqué.

L'auteur de "Ma Loute" a entamé le tournage de la suite des aventures de "P'tit Quiquin" le 17 juillet sur la côte d'Opale (région des Hauts-de-France). Il doit durer jusqu'au 15 septembre.

"P'tit Quiquin" se fera appeler "Coin Coin", selon le communiqué du diffuseur, qui précise que "la découverte inexpliquée d'un magma extraterrestre" entraînera le gamin et les inspecteurs Roger Van der Weyden et Rudy Carpentier "dans une nouvelle et folle aventure policière et existentielle".

Cette deuxième saison de quatre épisodes de 52 minutes, sera diffusée au plus tôt en septembre 2018, a indiqué la chaîne.