America's Got Talent: L'incroyable prestation de Angelina 9 ans qui depuis hier soir bouleverse les Etats-Unis - Regardez

Elle s'appelle Angelica Hale et depuis ce matin, toutes les chaînes de télé américaines ne parlent que d'elle passant et repassant en boucle sa prestation. Elle a participé à America's Got Talent, l'émission soeur de la France a un incroyable talent diffusée sur M6.

Cette jeune fille de seulement 9 ans a soulevé l'enthousiasme du public qui était debout à la fin de la chanson mais aussi celui du jury.

jeanmarcmorandini.com vous propose de regarder ce moment incroyable !



America's Got Talent: L'incroyable prestation... by morandini