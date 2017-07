Découvrez la pub de la marque Audi diffusée en Chine qui a été retirée en urgence après avoir été jugée sexiste - VIDÉO

La célèbre marque automobile allemande "Audi a dû présenter des excuses jeudi en Chine et retirer une publicité comparant une jeune mariée à une voiture d'occasion", rapporte l'AFP.

La publicité, diffusée dans les cinémas, sur internet et à la télévision, a été jugée sexiste et a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux en Chine.

Dans le spot, on pouvait voir une belle-mère interrompre "une cérémonie de mariage afin d'examiner sans ménagement sa future belle-fille, lui pinçant le nez et les oreilles et lui ouvrant la bouche pour observer sa dentition".

La publicité termine par une citation : "Une importante décision doit être prise avec soin".

"Tant de femmes de pouvoir sont des clientes potentielles de la marque et c’est comme ça qu’Audi fait passer son message?", s’est inquiété un spécialiste de la mode sur CNN rapporté par le site suisse 20 minutes.

Dans un communiqué diffusé ce matin, Audi a présenté "ses profonds regrets" pour cette publicité "qui ne correspond en aucune façon aux valeurs de notre entreprise" et une enquête interne a été ouverte.

Regardez :