Découvrez toutes les nouveautés de la prochaine saison de "Secret Story" qui sera diffusée à la rentrée sur NT1

Cette année, la production de "Secret Story" a décidé de totalement repenser le jeu pour tenter d'interrompre la baisse d'audience du programme (les quotidiennes de la saison 10 sur NT1 avaient perdu 150.000 téléspectateurs par rapport à la saison 9).

Fini la célèbre "Maison des Secrets" que tout le monde s'imagine perchée au milieu des nuages.

Place désormais au "Campus des secrets" avec un lieu d'habitation totalement repensé :

"Il y avait l'école des sorciers avec Harry Potter, là ça sera l'école des secrets avec des mystères, des pensionnats etc. Cela reste un campus magique, et on va retrouver encore plus d'indices, plus de choses cachées dans la maison, comme dans les premières saisons" explique Christophe Beaugrand en conférence de presse.

La Voix assure également qu'"un évènement sans précédent" perturbera totalement le jeu au cours de l'aventure et ce, peut-être dès le premier prime-time.

Il y aura également "une grande diversité" du côté de la typologie des candidats, car "toutes les tranches d'âges seront représentées".

Quant au debrief diffusé juste après la quotidienne, le départ de Julie Taton sera compensé par l'arrivée de Julien Geloën, le gagnant de la saison 10 : "Je suis honoré d'être la. J'ai hâte d'apporter mon éclairage et mes idées au niveau des jeux et des stratégies" a-t-il confié en conférence de presse.

Le debrief sera sous la forme d'un talk-show et il y aura "des profils encore jamais vus sur le plateau de NT1" explique l'animateur.