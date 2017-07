Audiences radio - Matinales: Patrick Cohen reste leader sur France Inter , Yves Calvi en légère baisse sur RTL

Les matinales c'est le Prime Time de la radio, le moment où les stations sont généralement le plus écoutées chez les généralistes et où elles engrangent un maximum de publicité.

Voici donc le bilan de audiences révélées par Médiamétrie pour cette tranche entre 7h et 9h, relayées par PureMédias.

France Inter est toujours"matinale la plus écoutée de France" avec 1.826.000 auditeurs au quart d'heure moyen pour Patrick Cohen. Sur un an, le journaliste a perdu seulement quelques 53.000 personnes, et 131.000 sur une vague.

RTL est deuxième avec 1.720.000 Français au quart d'heure moyen pour Yves Calvi entre 7h et 9h. Soit une perte de 28.000 auditeurs sur un an et 19.000 sur une vague.

Quant à Thomas Sotto sur Europe 1, ce sont 1.191.000 personnes au quart d'heure moyen entre 7h et 9h, soit une progression de 12.000 personnes sur un an, et 62.000 sur une vague.

A noter que sur l'ensemble de sa tranche, entre 6h30 et 9h, le score est de 1.067.000 auditeurs, soit une perte de 1.000 en un an.

Jean-Jacques Bourdin sur RMC réunit quant à lui une moyenne de 834.000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une hausse de 91.000 personnes sur un an.

Notons que sur l'ensemble de la tranche de "Bourdin Direct", entre 6h et 10h, l'audience au quart d'heure moyen est de 729.000 auditeurs, soit une progression de 86.000 en un an.

Sur France Info, la matinale de Fabienne Sintès attire en moyenne 636.000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une hausse de 127.000 sur un an.



