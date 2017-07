Goudron (Lot): Comment la chanteuse Barbara Weldens a-t-elle pu mourir, hier soir, électrocutée sur scène ? Ouverture d'une enquête

Hier soir, Barbara Weldens donnait un concert dans l'église des cordonniers à Goudron, dans le Lot.

Mais en pleine représentation, la chanteuse s'est soudainement effondrée, rapporte Europe 1. La chanteuse qui participait au festival Léo Ferré s'est effondrée. Arrivés sur place, les secours ne sont pas parvenus à la sauver, a-t-on indiqué auprès des pompiers.

Elle se serait électrocutée, dans des conditions que l'enquête devra établir. Nos confrères précisent qu'elle s'est effondrée, en arrêt cardio-respiratoire.

Une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" et "on verra dans les prochaines semaines si une requalification est nécessaire", a précisé le parquet. Cette enquête doit permettre d'établir les raisons du dysfonctionnement électrique. Elle a été confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Gourdon avec le concours d'un technicien en identification criminelle du groupement de la gendarmerie du Lot.

"Aucune piste ne peut être écartée", a souligné le parquet.

En 2016, Barbara Weldens avait remporté le 1er prix du concours Jeunes Talents du Festival Jacques Brel ainsi que le prix révélation Scène de la l'Académie Charles Cros. Elle avait sorti le 3 février dernier son premier album studio, intitulé "Le grand H de l'homme".