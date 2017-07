Aux commandes du box-office français depuis deux semaines, "Moi, moche et méchant 3" talonné par "Spider-Man Homecoming"

Aux commandes du box-office français depuis deux semaines, frôlant déjà les 3 millions de spectateurs, "Moi, moche et méchant 3" est talonné par "Spider-Man Homecoming" qui fait son grand retour au coeur de l'été, selon CBO.

Les nouvelles aventures des Minions ont engrangé en deuxième semaine plus d'un million de fauteuils supplémentaires, tandis que l'homme-araignée a attiré près de 982.000 spectateurs devant 808 écrans.

"The Circle", film de science-fiction de James Ponsoldt avec Emma Watson, a réuni quelque 154.000 spectateurs, tandis que "Transformers: The last knight" a gagné 148.000 fauteuils supplémentaires en troisième semaine.

En cinquième position, "Baywatch - Alerte à Malibu" et ses célèbres maillots de bain rouges ont attiré près de 128.000 nouveaux spectateurs devant 619 écrans.

1. "Moi, moche et méchant 3": 1.020.495 (cumul 2e semaine: 2.949.435) - copies: 877

2. "Spider-Man Homecoming" (nouveauté): 981.189 - copies: 808

3. "The Circle" (nouveauté): 154.698 - copies: 307

4. "Transformers : The Last Knight": 148.365 (cumul 3e semaine: 1.278.546) - copies: 829

5. "Baywatch - Alerte à Malibu": 127.544 (cumul 4e semaine: 1.414.971) - copies: 619

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 12 au 18 juillet 2017.