Deux nouveaux livres consacrés au célèbre univers de Harry Potter sortiront au mois d'octobre prochain

Bonne nouvelle pour les fans de Harry Potter, deux nouveaux livres consacrés au célèbre univers vont sortir en octobre prochain!

Cette date coïncide avec celle d'une exposition à la British Library de Londres, pour les 20 ans de la sortie du premier livre, le 26 juin 1997.

Dans "Harry Potter: A History of Magic - The Book of Exhibition", vous pourrez découvrir les cours qui ont été enseignés aux sorciers à Poudlard, l'école de magie fréquentée par le jeune magicien.

Des thématiques mystiques (les licornes, l'alchimie et les pratiques ancestrales de la sorcellerie) seront à l'honneur dans "Harry Potter, A Journey Through a History of Magic".

De nombreuses scènes inédites et des pages originales écrites par J.K. Rowling seront également publiées dans ces livres.