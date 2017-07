L'ancien candidat républicain à la Maison Blanche, John McCain, a annoncé cette nuit souffrir d'un cancer du cerveau

Le sénateur John McCain, ancien candidat républicain à l'élection présidentielle de 2008 et figure de la vie politique américaine, souffre d'une tumeur cancéreuse au cerveau, a annoncé son bureau mercredi. John McCain, âgé de 80 ans, avait été opéré vendredi dernier afin de retirer un caillot sanguin au-dessus de son oeil gauche.

Les examens successifs «ont révélé qu'une tumeur du cerveau, connue sous le nom de glioblastome, était associée au caillot sanguin», écrit la clinique Mayo où il est soigné dans l'Arizona, dans un communiqué publié par son bureau du Sénat. Le glioblastome est une forme de cancer du cerveau.

«Le sénateur et sa famille étudient les possibilités de traitement», qui pourraient inclure de la chimiothérapie et des rayons, est-il précisé. Le sénateur McCain, qui a souffert de mélanomes dans les années 1990 et 2000, est depuis ce week-end au repos à son domicile en Arizona et est resté invisible depuis son opération.

«Les médecins du sénateur disent qu'il se remet de l'opération «incroyablement bien» et que son état de santé général est excellent», écrit la clinique. John McCain «remercie les médecins et le personnel de la Mayo Clinic pour les soins excellents, et il est certain que tout traitement futur sera efficace», a de son côté déclaré le bureau du sénateur.



