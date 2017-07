Audiences radios: RTL toujours leader - France Inter et France Info en forme - RMC creuse l'écart avec Europe 1 qui baisse encore

C'est la dernière vague de sondage de la saison que Médiamétrie a publié ce matin à 8h. Elle concerne les audiences pour les radios sur les mois de avril, mai et juin 2017. Pour beaucoup c'est la confirmation du succès ou de l'échec d'une grille de programmes. Ce matin on attendait surtout de voir si RTL allait maintenir sa domination, si France Inter allait confirmer sa tendance à la hausse, si RMC allait prendre de l'avance sur Europe 1 et si cette dernière allait enfin réussir à relever la tête.

Ci-dessous vous trouverez le tableau de comparaison avec les audiences il y a un an, c'est à dire pour la même période.

Voici les 5 idées fortes à retenir:

1/ RTL est en léger recul mais reste un leader solide alors que France Inter se rapproche. Un seul point sépare désormais ces deux stations

2/ RMC creuse un peu plus l'écart avec avec Europe 1, et jamais dans l'histoire RMC n'a eu autant d'avance par rapport à la station de la rue François 1er.

3/ Europe 1 termine la saison en très mauvaise posture avec un échec évident pour la grille en place qui recule encore. La volonté de tout changer à partir du mois de septembre ne peut-être que bénéfique, tant les auditeurs se sont détournées d'Europe 1.

4/ France Info a le vent en poupe après des années passées à se chercher, la station publique frôle désormais les 9 points creusant l'écart avec RMC et Europe 1

5/ Les musicales font grises mine dans l'ensemble et ne semble pas trouver de nouveau souffle. Seules deux radios très identifiées, Nostalgie et Skyrock progressent.



Dans les coulisses de Médiamétrie by morandini