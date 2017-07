Cyril Hanouna explique comment avec ses nouveaux chroniqueurs il veut "monter en gamme" et se rapprocher du Grand Journal

Cyril Hanouna, a recruté de nouveaux chroniqueurs connus pour la rentrée afin de faire monter en gamme son émission controversée, menacée d'une troisième sanction du CSA pour un canular jugé homophobe. Parmi les nouvelles recrues : le journaliste sportif Pierre Ménès, l'ancien Nul Dominique Farrugia ou encore l'ex-membre du CSA Rachid Arhab, a annoncé Cyril Hanouna dans un entretien au Monde. Ils rejoindront d'autres nouveaux visages: la journaliste et militante antiraciste Rokhaya Diallo, l'ancien rédacteur en chef de l'Express Renaud Revel, l'ancienne patronne de NRJ 12 et de Chérie 25 Christine Lentz et les humoristes Titoff et Tom Villa.

"On va mettre plus de garde-fous, monter en gamme. Autant de déconne, mais plus de sens. L'arrivée de nouveaux intervenants va nous ramener dans la réalité", a-t-il expliqué au Monde.

Deux chroniqueurs "historiques" de l'émission, Enora Malagré et Thierry Moreau, ainsi que l'ex-starlette de téléréalité Capucine Anav ont annoncé le mois dernier leur départ de "TPMP".

Pour Cyril Hanouna, ces nouveaux recrutements devraient permettre de faire évoluer l'émission qu'il souhaite rapprocher d'un format type Grand Journal, avec plus de politique et des intervenants plus chevronnés. "Je suis fier de 90% de l'émission, mais je veux gommer 10% des trucs qui mettent mal à l'aise", a affirmé l'animateur.



