La chanteuse et comédienne Arielle Dombasle accepte d'être candidate dans la prochaine édition de "Danse avec les stars" sur TF1

C'est une communication bien millimétrée que lance TF1 en annonçant l'arrivée d'Arielle Dombasle comme candidate de Danse avec les stars.

«C’est une récréation pleine de légèreté en même temps qu’un challenge athlétique, et ça m’amuse», confie l’épouse de Bernard-Henri Lévy, dans une interview exclusive à paraître ce jeudi dans Le Parisien. Passionnée de danse et de cultures latines, l’ex-meneuse de revue du Crazy Horse, qui se définit comme «sportive», part plutôt bien armée vers le parquet de la Une. Avec le soutien de son mari («il m'a dit : si ça t'amuse, pourquoi pas ?») lequel ne devrait toutefois pas apparaître sur TF1 à ses côtés. «Bernard-Henri n’a d’ailleurs jamais regardé l’émission je crois... Mais justement, il faut toujours surprendre la personne qu’on aime.» Et ne pas s’inquiéter des critiques, qu’elles proviennent du jury («on passe sa vie à être jugé de toute façon») ou des téléspectateurs («le public a toujours été clément avec moi»).