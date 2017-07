Le CSA autorise TF1 à couper ses journaux de 13h et 20h avec un écran publicitaire

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe avoir examiné ce jour en assemblée plénière les conditions de la reconduction des autorisations de diffusion de TF1 et M6.

En ce qui concerne la chaîne TF1, "le Conseil a accédé à la demande du groupe consistant à se voir appliquer le régime général des messages publicitaires fixé par un décret de 1992. Celui-ci autorise les coupures publicitaires pour les journaux télévisés d’une durée supérieure à 30 mn. La possibilité d’introduire de la publicité pourra être mise en place dès lors que le plafond de 12 minutes de publicité par heure reste inchangé.", peut-on lire.

Et d'ajouter que "le Conseil a refusé la demande de l’éditeur qui souhaitait diminuer ses obligations de diffusion d'émissions d’information. Il n’a pas non plus accepté la diminution des programmes destinés à la jeunesse. Il a rejeté également la demande de l’éditeur concernant la possibilité de promotion croisée avec la chaîne d’information LCI."