New-York: La séquence incroyable d'un golden retriever qui sauve un faon de la noyade - La vidéo fait le tour du monde ! Regardez

Moment incroyable dans les eaux de Long Island, près de New York. Pendant une promenade matinale, un golden retriever nommé "Storm" a sauté dans l'eau pour sauver une bête de la noyade. Le propriétaire du chien Mark Freeley a filmé la nage acharnée de son "chiot agrippant quelque chose de grand dans sa bouche". Ce quelque chose : c'était un faon !

La vidéo, vue plus de 2 millions de fois, montre l'héroïque Storm ramener le faon sur le rivage et tenter de lui porter secours en le caressant avec sa patte et sa truffe, sous les encouragements de son maître.

Mark Freeley a contacté un vétérinaire, qui a soigné l'animal. Le faon est désormais sain et sauf !

Regardez :