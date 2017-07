La BBC révèle les salaires de tous ses animateurs stars. Et en France, combien gagnent les animateurs de France Télé ?

La BBC, le service public audiovisuel britannique, a révélé pour la première fois mercredi les salaires annuels de ses dirigeants et présentateurs vedettes, répondant là à une injonction du gouvernement. Avec plus de 2,2 millions de livres (environ 2,48 millions d'euros) par an, Chris Evans arrive en tête de la liste.

Ce producteur de radio anime la matinale sur BBC Radio 2, après avoir été jusqu'en juillet 2016 le présentateur de l'émission télévisée Top Gear, très populaire au Royaume-Uni. Son salaire est presque cinq fois supérieur à ceux du directeur général de la BBC, Tony Hall, et de la femme la mieux payée du groupe, Claudia Winkleman, présentatrice d'un concours de couture sur BBC Two et de l'émission "Strictly come dancing", version britannique de "Danse avec les stars". Leurs rémunérations oscillent entre 450.000 et 500.000 livres chacun.

La seule autre figure du groupe à gagner plus d'un million de livres est l'ancien joueur de football anglais Gary Lineker (1,75 millions de livres). Devançant les critiques, alors que la BBC est financée par la redevance publique, Tony Hall a tenté de justifier ces niveaux de rémunérations. "Je comprends que pour beaucoup de monde, ces chiffres représentent des sommes très importantes mais nous sommes un diffuseur mondial, dans un marché très concurrentiel", a-t-il dit sur BBC Radio 4, une des radios du groupe. "Les gens veulent voir des animateurs, des présentateurs vedettes, des grandes stars, mais voudraient qu'on les paie moins que ce qu'ils peuvent obtenir" chez les concurrents, a ajouté le directeur général.

Et en France ?

En France, la dernière enquête en date a été publiée en janvier 2017 par Télé 2 semaines et donne les salaires de quelques stars du service public mais aucun chiffre n'est officiel. Il s'agit simplement de recoupement

"Du côté des animateurs les mieux payés, on retrouve (...) Stéphane Bern et Laurent Ruquier qui perçoivent 10 000 euros par émission. (...)Quant à Samuel Étienne, il doit se contenter de 600 euros par numéro de Questions pour un champion, alors que son prédécesseur, Julien Lepers empochait 1 300 euros par émission.

Si les animateurs gagnent très bien leur vie, certains chroniqueurs perçoivent également des salaires lucratifs. Yann Moix et Vanessa Burggraf touchent 1500 euros par numéro d'«On n’est pas couché». (...)

David Pujadas ou Laurent Delahousse touchent 15.000 euros mensuels; même si ce chiffre n'inclut évidemment pas les rémunérations perçues pour d'autres émissions.

Anne Roumanoff perçoit 3000 euros par émission de «Vivement Dimanche», la propulsant aisément au rang de l'humoriste la mieux payée de l'émission. (...)

Pour France 3, les présentateurs de journaux tournent autour de 6.000 euros mensuel.

Dans C à vous, le cachet par émission oscille entre 300 et 500 euros pour Pierre Lescure, Anne-Élisabeth Lemoine ou encore Patrick Cohen. (...)



Yann Moix remet en place Vanessa Burgraff en... by morandini