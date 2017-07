Cyril Hanouna annonce que Pierre Ménès sera l'une des nouvelles recrues de "Touche pas à mon poste" à la rentrée sur C8

C'est dans un entretien accordée au Monde que Cyril Hanouna l'annonce, Pierre Ménès sera l'un des nouveaux visages de "Touche pas à mon poste" à la rentrée sur C8.

Le célèbre chroniqueur sportif est apparu plusieurs fois dans "TPMP" en tant qu'invité et on le sait proche de Cyril Hanouna.

Contacté par le HuffPost, le chroniqueur du "Canal Football Club" a expliqué qu'il devait "encore discuter" avec Cyril Hanouna et ajoute que "dans tous les cas", sa présence se limitera à une émission par semaine.

Concernant la nouvelle ligne éditoriale de l'émission, Cyril Hanouna explique: « Je suis fier de 90 % de l’émission, mais je veux gommer 10 % des trucs qui mettent mal à l’aise. On va mettre plus de garde-fous, monter en gamme. Autant de déconne, mais plus de sens. L’arrivée de nouveaux intervenants va nous ramener dans la réalité. »

Et de rappeler qu'il y aura également "un nouveau plateau et un ton plus « Grand Journal », des fenêtres politiques, des caméras cachées, le renfort de l’humoriste Tom Villa. ", peut-on lire.

Dans cet entretien, Cyril Hanouna révèle également être en contact régulier par sms avec Jean-Luc Mélenchon. « Il est venu dans l’émission, on s’est marrés tous les deux. »

Mais aussi avec ... Emmanuel Macron! « Je m’entends bien avec lui, il m’a dit qu’il regardait TPMP, j’aime le côté fonceur, qui casse les codes, il a tout explosé. » , explique l'animateur de C8.

Rappelons que de nouveaux chroniqueurs ont été recrutés pour la prochaine saison de TPMP: Rachid Arhab (ancien membre du CSA) - Renaud Revel (journaliste au JDD) - Louis Morin (Le Petit journal sur Canal +) - Rokhaya Diallo (militante anti-raciste) - Tom Villa (humoriste dans Salut les Terriens sur C8) - Guillaume Genton (journaliste sur Europe 1) - Dominique Farrugia (Ancien patron de Canal) -Titoff (Humoriste) - Christine Lentz (Ancienne patronne de NRJ12 et Cherie 25).