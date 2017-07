Le chanteur Ed Sheeran arrive dans la série Les Simpson et voici à quoi il va ressembler !

Après son incursion dans "Game of Thrones", le chanteur britannique s'apprête à faire une apparition dans la série d'animation de la Fox, rapporte Entertainment Weekly. Une information confirmée par Ed Sheeran sur Instagram. L'interprète de "Shape of you" a partagé une capture d'écran de l'article du site spécialisé, qui montre la première image de son personnage. "Cette année continue d'être surréaliste et incroyable. Ne manquez pas cet épisode, Lisa et moi préparons quelque chose d'énorme", a-t-il indiqué en guise de légende.



Les Simpson parodient le monde magique de... by morandini