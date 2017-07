Le chanteur R. Kelly dément les accusations selon lesquelles il maintiendrait six jeunes femmes en esclavage "sexuel"

Suite aux révélations du site Buzzfeed, le chanteur de R'N'B R. Kelly a démenti les accusations selon lesquelles il maintiendrait six jeunes femmes en esclavage, contrôlant tous les aspects de leur vie.

«M. Kelly dément fermement ces accusations et s’emploiera assidûment et énergiquement à poursuivre ses accusateurs et à laver son nom », a affirmé son avocate Linda Mensch dans un communiqué. Le chanteur, notamment connu pour la chanson « I Believe I can Fly », se serait déclaré « alarmé et dérangé » par l’enquête publiée lundi dans Buzzfeed News.

Selon cet article, au moins six jeunes apprenties musiciennes vivraient dans une maison près d’Atlanta et dans un studio à Chicago sous la domination totale de R. Kelly, qui leur promettrait de les aider dans leur carrière.

Décrit comme un « maître en contrôle mental » par Cheryl Mack, une ancienne assistante de la star, le chanteur déciderait ce qu’elles mangent, les vêtements qu’elles portent et aurait des relations sexuelles avec elles.

Entre autres exigences, elles seraient obligées de se mettre debout face au mur quand d’autres hommes se trouvent dans la même pièce.

Les parents d’une des victimes présumées ont tenu une conférence de presse, devant la maison du chanteur à Atlanta, et ont affirmé que leur fille, âgée de 22 ans, avait coupé le contact avec eux.

« Ma fille a subi un grave lavage de cerveau », a déclaré la mère, Jonjelyn Savage. « Nous voulons juste qu’il la relâche et la laisse poursuivre sa vie ».

Des allégations réfutées par l’intéressée dans une interview vidéo au site people TMZ, où elle indiquait mener une vie très heureuse » et ne subir « aucun lavage de cerveau ou quoi que ce soit de ce genre ». Elle a toutefois refusé de répondre à des questions plus précises sur sa situation.

