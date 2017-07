Nouvelle crise sanitaire aux USA pour la chaîne de restauration Chipotle - L'action dévisse à Wall Street

Une franchise de Chipotle en Sterling, Virginie, a été temporairement fermée mardi matin après avoir reçu plusieurs rapports de clients qui ont déclaré qu'ils sont tombés malades après avoir mangé au restaurant. Les rapports – qui ont été recueillis sur le site d'alerte "I Was Poisoned" – décrivent des vomissements sévères, des diarrhées et des douleurs stomacales contractées dans les heures qui ont suivi le repas au Chipotle Mexican Grill au 21031 Tripleseven Rd.

L'incident soulève les spectres de maladies d'origine alimentaire qui ont déjà dévasté la chaîne basée à Denver en 2015. Le restaurant a connu des épidémies répétées de E. coli, de salmonelle et de norovirus pendant une période de six mois, ce qui l'obligeait fermer de façon temporaire plus de 2 000 sites en février 2016.

Chipotle a passé des mois à convaincre ensuite les clients qui fuient que sa nourriture est sûre.

Les réactions à la bourse ne se sont pas faites attendre. L'action perd 6% à 368,44 dollars après être tombée à 362,41 dollars, son plus bas niveau depuis novembre. Elle avait chuté de 30% en 2015 après avoir culminé auparavant à près de 750 dollars.



Chipotle TV Commercial by morandini