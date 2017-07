François Léotard mis en examen par la Cour de justice sur des soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995

Après Edouard Balladur, c'est au tour de son ancien ministre de la Défense François Léotard d'être mis en examen par la Cour de justice de la République dans le volet ministériel de l'affaire Karachi sur des soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Entendu le 4 juillet par la commission d'instruction de la CJR, l'ex-ministre de la Défense, 75 ans, a été mis en examen pour "complicité d'abus de biens sociaux", a précisé cette source à l'AFP, confirmant une information du Canard enchaîné.

Selon l'hebdomadaire satirique, les enquêteurs se demandent si François Léotard n'a pas cherché "à se constituer un trésor de guerre en vue de la présidentielle de 2002" dans la vente de sous-marins au Pakistan en 1994.

L'ancien premier ministre Edouard Balladur a été lui aussi mis en examen fin mai dans cette affaire, qui concerne le financement présumé en 1995 de sa campagne présidentielle. En plus des deux anciens ministres, les juges d'instruction ont décidé en juin 2014 de renvoyer six protagonistes présumés en correctionnelle.

Il s'agit de Renaud Donnedieu de Vabres, conseiller spécial au cabinet François Léotard, entre 1993 et 1995 ; deux proches d'Edouard Balladur, Nicolas Bazire, qui fut son directeur de cabinet, et Thierry Gaubert ; Dominique Castellan, ancien PDG de la Direction des Constructions Navales, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine et un autre intermédiaire en armement.



