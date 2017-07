Mariah Carey aurait été coupée au montage d’un film ... à cause de ses exigences de diva !

Il semblerait que Mariah Carey était en mode diva quand elle tourné dans la comédie de Will Ferrell et Amy Poehler "The House".

C'est ce qu'a révélé Will Ferrell sur le plateau de Whatch What Happens Live, où il a expliqué que les demandes de la chanteuse avaient provoqué une "tempête".

Il a également confirmé que la chanteuse avait refusé de chanter une de ses chansons alors que cela avait été convenu.

Pire, la star est venue sur le plateau du tournage avec quatre heures de retard.

Selon The Hollywood Reporter, Carey a également demandé que son personnage soit en mesure de dévier les balles comme Wonder Woman.

Bref, vous ne la verrez pas, car le réalisateur Andre Jay Cohen a coupé tous ses passages au montage !