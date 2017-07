Jean-Marie Le Pen sera jugé en correctionnelle après ses propos sur la "fournée" et Patrick Bruel

Le président d'honneur du Front national (FN), Jean-Marie Le Pen, sera jugé pour incitation à la haine raciale après une déclaration controversée faite en 2014, a annoncé une source judiciaire à l'AFP.

En 2014, dans une vidéo publiée sur le site du FN, Jean-Marie Le Pen avait critiqué les artistes engagés contre son parti, comme Guy Bedos, Yannick Noah et Madonna.

En évoquant le nom de Patrick Bruel, d'origine juive, il avait lâché : "Ecoutez, on fera une fournée la prochaine fois !", déclenchant une vive polémique.

Marine Le Pen avait d'ailleurs elle-même estimé qu'il s'agissait d'une "faute politique", et Louis Aliot, avait évoqué un terme "stupide politiquement et consternant".L'octogénaire avait déclaré que sa référence au "four" n'avait "évidemment aucune connotation antisémite".

Jean-Marie Le Pen comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris avec Jean-François Jalkh, vice-président du Front national.