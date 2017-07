Disparition de Ludovic Chancel: Sheila prend -encore- la parole sur Facebook pour s'expliquer face aux critiques de la presse

Elle avait demandé à la presse de respecter sa douleur et son silence, pourtant elle prend la parole pour la troisième fois en quelques jours pour s'expliquer sur la disparition de Ludovic Chancel, son fils, qui a été enterré hier en présence de nombre de ses proches. Mais certains dans la presse se sont étonnés de ne pas avoir vu Sheila lors de la cérémonie, d'autant plus que l'on sait à quel point les relations étaient tendues entre la mère et son fils.

Du coup Sheila publie une nouvelle mise au point affirmant qu'elle était bien à l'Eglise, mais elle a souhaité être discrète... Voici l'intégralité de son message sur Facebbok:

"Ludovic, mon fils unique, repose maintenant aux côtés de ses grands-parents. Conduire son enfant à sa dernière demeure est la pire souffrance qu’une mère puisse endurer.

Dans cette terrible épreuve, seuls le silence et le recueillement s’imposent. Je n’aurais pas supporté d’exposer ma douleur aux regards des autres, merci au Père Bertrand Bousquet de la paroisse Saint Honoré d'Eylau de m’avoir permise d'assister à l'office en toute discrétion et d'avoir présidé cette cérémonie de façon très digne. Par respect pour la mémoire de Ludo, je veux qu’on le laisse reposer en paix.

Sheila."



Engueulade Francis Lalanne et le fils de... by morandini