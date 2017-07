INEDIT - Mode, muscles, régimes, produits light: Les 1ères images des "Secrets du business des corps parfaits" ce soir à 20h55 sur NRJ12 avec Malika Ménard

C'est le nouveau magazine d'information de l'été d'NRJ12. Tout l'été, Malika Menard vous propose de plonger "Dans les secrets de..." Ce soir, à 20h55, vous allez plonger dans les secrets du business des corps parfaits.

« Ados: Mincir à quel prix ? »

Sport, mode, réseaux sociaux, le culte du corps est partout et les jeunes ne sont pas épargnés :

1 adolescent sur 5 admet être obsédé par son apparence ! Obsédés par leur apparence ou victimes de matraquages publicitaires : enquête sur ces ados fascinés par le culte du corps.

«Business des produits light »

Yaourts, sodas, fromages ou encore chocolat, aujourd’hui, chaque produit à son équivalent en version « light ». Sur les 135 euros que dépense un français pour faire ses courses, 48 sont consacrés à l’allégé ! De la fabrication à la mise en rayon : enquête dans les secrets des produits allégés !

« Régimes : Mincir à quel prix ? »

Avec plus de 3 milliards et demi d’euros par an, le marché de la minceur ne connait pas la crise et les industriels l’ont bien compris : gélules, boissons, crèmes... Ils déclinent les régimes à l’infini et développent des produits de plus en plus attrayants. Enquête dans les secrets des régimes.