France 2 et France 4 diffuseront les matches de l'équipe de France féminine de rugby lors de la Coupe du monde à partir du 9 août

France 2 et France 4 diffuseront les matches de l'équipe de France féminine de rugby lors de la Coupe du monde, qui aura lieu en Irlande à partir du 9 août, a indiqué France Télévisions mardi.

Les Bleues doivent rencontrer dans la poule C le Japon le 9 août et l'Australie le 13, avant d'affronter les Irlandaises le 17 août. Les demi-finales et la finale de ce tournoi, qui rassemble douze équipes, seront également diffusées les 22 et 26 août, si la France se qualifie.

En 2014, France Télévisions avait diffusé six rencontres de la Coupe du monde de rugby féminin, qui s'était déroulée en France: les cinq matches de la France, ainsi que la finale Angleterre-Canada.

La demi-finale France-Canada avait fédéré près de 2,2 millions de téléspectateurs pour 10,2% de part d'audience.

Les chaînes de France Télévisions, qui mettent de plus en plus an avant le sport féminin, diffusent en ce moment les matches de l'Euro féminin de football.