Le dîner des couples Macron et Trump à la Tour Eiffel a-t-il vraiment coûté 154.000 euros comme l'affirment plusieurs médias?

Le dîner entre Donald Trump, Emmanuel Macron et leurs épouses respectives faisait l'objet de toutes les attentions le 14 juillet dernier.

Mais surtout, la Toile a été largement inspirée par ce repas, laissant place parfois à des informations quelque peu fantaisistes, notamment au sujet de l'addition.

La somme de 82.345 euros a notamment circulé.

C'est le site lagau­che­ma­tuer.fr qui a écrit que ce dîner à la tour Eiffel « aurait coûté la baga­telle de 82 345 euros ».

Et d'ajouter que l'information publiée par ce site d’opi­nion proche de l’ex­trême droite « aurait été commu­niquée par les équipes de Macron » .

Ce site a également expliqué que les convives « n’au­raient pas sucé que de la glace ».

Seulement, il ne s'agissait que de fausses informations venant du célèbre site sati­rique belge nord­presse.be qui, le 15 juillet a publié « l’in­croyable addi­tion » du dîner avec une fausse photo sur laquelle on pouvait notamment lire « Midas Armand de Brignac brut : 130 000,00 euros » .

Le lancement, NordPresse en avait remis une couche en écrivant que « l’ad­di­tion réelle était de 82 345 euros ».

« Nous sommes heureux de savoir que le dîner n’a coûté que 82 345 euros et pas 154 953 euros », pouvait-on lire.

Face à ces informations farfelues, plusieurs journalistes ont rapidement précisé que le menu le plus cher au restaurant de la Tour Eiffel, le Jules Vernes, coûte 230 euros par personne et l'assor­ti­ment de six verres de vin est à 120 euros.