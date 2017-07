Orange décide d'assigner TF1 en justice - La chaîne menace de se retirer du bouquet de l'opérateur

Rien ne va plus entre TF1 et Orange, la situation vient même de prendre un nouveau tour selon nos confrères des Echos. Cela fait plusieurs mois maintenant que TF1 demande à tous les opérateurs télécoms de payer pour être reprise dans les bouquets de chaînes de télé qu'ils commercialisent, alors que jusqu'ici, ils la distribuaient gratuitement. Orange, Free et SFR ne veulent rien entendre et veulent continuer à pouvoir diffuser la chaîne sans débourser un sou, estimant en fait qu'il s'agit d'un bouquet de base accessible à tous gratuitement.

TF1 est allé jusqu'à menacer Orange de le priver de sa chaîne de télévision s'il n'acceptait pas de payer. Des méthodes fermement condamnées par Stéphane Richard , le PDG d'Orange qui a fini par saisir le tribunal de commerce, la semaine dernière, pour abus de position dominante contre TF1, la première chaîne privée française.



