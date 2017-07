EndemolShine France va produire en France une nouvelle série internationale, "The Apaches", écrite par des auteurs de la série culte "Mad Men"

EndemolShine France va produire en France une nouvelle série internationale, "The Apaches", actuellement en cours d'écriture par des auteurs de la série culte "Mad Men", a annoncé à l'AFP son président Nicolas Coppermann.

"Nous développons +The Apaches+, une ambitieuse série originale internationale de huit ou dix épisodes", a indiqué le président de la société EndemolShine France.

L'action se déroulera à la Belle époque dans les faubourgs de Paris où sévissait le célèbre gang violent baptisé "Les Apaches". "Passionnés par cette période de l'Histoire", deux des coauteurs de la série américaine +Mad Men+, André et Maria Jacquemetton, "portent à présent cette création", a précisé le producteur.

"C'est une sorte de mélange de +Gangs of New York+ (Martin Scorsese) et de +Moulin Rouge+ (Baz Luhrmann)", a-t-il poursuivi. Aucune date n'est encore annoncée pour le tournage et la diffusion de cette nouvelle série. Des négociations sont en cours avec des diffuseurs potentiels, précise le patron d'EndemolShine France.

EndemolShine France a été officiellement créée au printemps 2017, plus de deux ans après la fusion des géants de la production audiovisuelle néerlandais Endemol et britannique Shine en 2014, qui avait donné naissance au numéro un mondial du secteur, présent dans 30 pays.

"Adossé à présent à un groupe international (EndemolShine), je serais très fier que les séries, que nous produisons ou co-produisons ici, vivent à l'international par notre intermédiaire", ajoute le responsable de la société en France.