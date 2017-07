Alain Souchon déclenche la colère des coureurs du Tour de France en affirmant ... qu'ils se dopent tous !

C'est une vive polémique qui a été déclenchée après des propos tenus par Alain Souchon.

Les coureurs du Tour de France n'ont d'ailleurs pas épargné le chanteur.

Dans une interview, l'intreprète de "Foule sentimentale" avait accusé les coureurs de se doper, ce qui n'a pas plus du tout au monde du cyclisme.

Pourtant, les propos d'Alain Souchon datent d'il y a trois semaines :

"Après, je ne vais pas me faire que des amis mais je trouve le cyclisme honteux. C’est inhumain. On ne peut pas faire du cyclisme de haut niveau sans se doper. Quand on voit tous ceux qui meurent à cinquante ans… " avait-il confié le 27 juin dernier à La Voix du Nord.

Dans les colonnes du quotidien sportif L'équipe, Marc Madiot, manager de l'équipe la Française des Jeux et président de la Ligue nationale de cyclisme, fustige "des propos malveillants et infondés".

Marc Madiot affirme que l'"on reste sur des clichés vieux d'il y a vingt ans".

Il ajoute : "David Gaudu, qui vient de passer professionnel, est né en 1998. Pourquoi fait-on porter à ces jeunes un fardeau qui n'est pas le leur ? (...) Alain Souchon va recevoir une petite lettre !".

D'autres coureurs et directeurs sportifs ont également dénoncé les propos du chanteur, l'accusant de manquer "de discernement" et de méconnaître le sport.

Notons que sur les réseaux sociaux, certains fans du chanteur mais également du Tour de France ont été déçus des propos d'Alain Souchon.