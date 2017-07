La publicité débarque à la rentrée dans des salles de théâtre: Des spots seront diffusés avant les levers de rideaux

Dès la rentrée, la publicité s'installera aussi au théâtre, rapporte Télérama sur son site Internet.

Dix-sept établissements et trente-et-une salles de Paris, Marseille, Avignon, La Rochelle et Rouen sont concernées par cette grande nouveauté, "ce qui représente un public potentiel d'un peu plus de deux millions de spectateurs par an", précisent nos confrères.

Ces théâtre diffuseront des bandes-annonces de leurs propres spectacles et des spots publicitaires.

Pour le moment, il s'agit surtout de petits théâtres de boulevard ou des salles programmant des comédies et des stand-up, dont les théâtres parisiens du Gymnase et de l'Apollo, le Palace, l'Alambic Comédie ou le BO Saint-Martin.

Le président de ODW Régie, Andréas Georgiou, qui s'est emparé de ce marché, explique : « On ne veut pas envahir la scène, ni gêner le bon déroulement du spectacle ou surcharger les personnels des théâtres. L'écran sera réalisé sur mesure, et placé devant le rideau. Selon la configuration de la scène, il montera ou descendra. Les fichiers auront été envoyés à distance et en avance, et le régisseur n'aura qu'à appuyer sur un bouton pour lancer la projection. »

Et d'ajouter que les revenus publicitaires "seront redistribués en fonction de la fréquentation moyenne des théâtres, calculée sur les deux ou trois précédentes années".

A noter que le total des publicités ne dépassera pas quatre minutes, et seront diffusées avant le spectacle.

Parmi les annonceurs, on retrouvera des marques plutôt haut de gamme, dont des marques de voitures ou de banques.