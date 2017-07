Audiences 2ème partie de soirée : Les séries "Supergirl" sur TF1 et "Gracepoint" sur France 2 en baisse

La série américaine "Supergirl" s'installait une nouvelle fois hier soir à 23h30 sur TF1.

Le premier épisode, intitulé "Hautes tensions" a attiré 1.045.000 téléspectateurs, soit 14.3% du public.

Le deuxième, intitulé "Mais comment fait-elle?", diffusé à 0h20, a séduit 706.000 personnes, soit 17.9% de PDA.

La série a ainsi perdu 500.000 téléspectateurs en une semaine. La semaine dernière, pour son lancement, 1.5 million de personnes étaient au rendez-vous.

Sur France 2, la série "Gracepoint", diffusée à 23h45, a attiré 353.000 téléspectateurs, et 5.3% de PDA pour le premier épisode, et 174.000 personnes pour le second.