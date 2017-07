Décryptage: Voici les 3 mesures prises hier soir par TF1 dans la plus grande discrétion pour booster le lancement de sa saga en access

«Demain nous appartient» bouleverse les codes de la saga de l'été, généralement hebdomadaire et diffusée en prime time. La nouvelle série de TF1 est quotidienne et diffusée avant le 20 heures. TF1 a annoncé une série au «scénario riche en rebondissements rythmé par une mystérieuse découverte» qui tournera autour de six familles : les Raynaud, les Saeed, les Moreno, les Lazarri, les Delcourt et les Vallorta.

Au total, 250 personnes ont travaillé sur cette nouvelle saga familiale et chaque épisode coûterait entre 120 000 et 140 000 euros, soit l'équivalent du budget de la série de France 3, Plus belle la vie.

L'enjeu est donc de taille pour la chaîne qui a connu de grandes difficultés financières ces derniers mois et mise beaucoup sur ses fictions françaises pour redresser la barre. Alors, hier soir, TF1 a pris plusieurs mesures pour tenter d'assurer la meilleure audience.

jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les 3 mesures prises en toute discrétion par TF1:

- L'horaire de début de l'épisode a été reculé le plus possible. Annoncé à 19h20, il a en réalité commencé à 19h30. A cette heure là, plus on se rapproche de 20h, plus le nombre de téléspectateurs est important devant la télé.

- Aucun écran publicitaire n'est venu interrompre l'épisode qui a pourtant duré 26 minutes. A cela TF1 y a vu deux avantages. D'une part ne donner aucune possibilité aux téléspectateurs de fuire mais également maintenir élevée la moyenne de l'épisode, car pendant les pubs les téléspectateurs zappent et font baisser la moyenne de l'épisode, la durée des écrans pubs étant incluse dans le calcul de l'audience.

- Réduction de l'écran pub et de la météo avant le 20h. Lundi dernier, The Wall a rendu l'antenne à 19h49, laissant ainsi la place à 10 minutes pour de la publicité et la météo. Mais hier "Demain nous appartient" s'est terminé à 19h53, ne laissant plus que 6 minutes pour la publicité et la météo. Cette dernière a donc été réduite à moins d'une minute pendant laquelle Evelyne Dhéliat n'a finalement pas pu dire grand chose.

Des mesures qui resteront sans doute en vigueur toute la semaine, mais ensuite la Une va devoir remettre ses écrans pubs sous peine de perdre beaucoup d'argent, même si nous sommes au coeur de l'été.

"The Wall" avait attiré 2.728.000 de téléspectateurs la semaine dernière, si l'épisode dépasse les 3 millions, la série sera sur la bonne voie, mais à moins de 2.500.000 , les voyants rouges vont commencer à s'allumer car le premier épisode est en théorie le plus regardé de la série.



