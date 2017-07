Deux mois après l'attentat à la fin de son concert, Ariana Grande nommée première citoyenne d'honneur de la ville de Manchester

Le président du conseil de la ville de Manches­ter Sir Richard Leese a indiqué à la presse britannique qu'il allait nommer Ariana Grande citoyenne d’honneur de la ville.

« On aurait pu comprendre que la chan­teuse ne veuille jamais revoir cet endroit. Mais elle était déci­dée à ne plus se produire sur scène avant de retour­ner à Manches­ter. En faisant cela, elle a récon­forté des milliers de personnes et a récolté des millions de livres pour la fonda­tion We Love Manches­ter Emer­gency Fund. C'est pour cela que j'ai proposé de la nommer première citoyenne d'honneur de la ville de Manches­ter », a t'il déclaré.