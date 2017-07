Après 25 ans de journalisme, Audrey Pulvar a fait ses adieux à la profession hier soir sur CNEWS - Regardez

Hier soir sur CNEWS, Audrey Pulvar présentait sa dernière émission.

Nommée à la tête de la Fondation Nicolas Hulot (ndlr : l'homme étant devenu ministre), la désormais ex-journaliste a adressé un message aux téléspectateurs :

"C'est la fin de ce dernier "Dimanche Pulvar" et pour moi la fin d'une partie de ma vie professionnelle.

De nouvelles responsabilités rendent en effet impossible selon moi l'exercice de ce beau métier de journaliste.

Cela a été un honneur de l'exercer pendant 25 années à votre service, au service du public".

L'ancienne chroniqueuse d'"On n'est pas couché" a également remercié "toutes les équipes, à tous les patrons - et les patronnes un peu plus rares - de chaînes de télévision de radio et de presse écrite dans une quinzaine de rédactions".

Audrey Pulvar assure ne pas avoir "de remords" mais avoue éprouver "quelques regrets évidemment".

Elle a également tenu à remercier ses anciens collègues d'i-Télé (ex-Cnews) : "Merci à tous mes collègues d'i-Télé qui ont choisi de partir en décembre dernier après un mouvement après deux mous d'un douloureux conflit".

Audrey Pulvar fait "le choix de changer de vie aujourd'hui pour des raisons très différentes" a-t-elle déclaré.

"Avoir le choix c'est une chance où six millions de personnes voudraient simplement pouvoir travailler (...) A bientôt et merci" a-t-elle conclu.

Regardez :