Golf: Le Groupe Canal+ annonce le renouvellement des droits du PGA TOUR pour plusieurs saisons

Le Groupe Canal+ vient d'annoncer le renouvellement des droits du PGA TOUR pour plusieurs saisons.

Un avant-gout avant de retrouver les meilleurs joueurs américains et européens à l’occasion de la Ryder Cup 2018 qui se déroulera sur le Golf National en septembre 2018 et sera diffusée en direct et en exclusivité sur les antennes du Groupe Canal+.

Rappelons que Canal+ diffuse entre autres les quatre tournois Majeurs, l’European PGA Tour, les World Golf Championships, et les Ryder Cup 2018 et 2020.

Canal+ peut ainsi proposer ainsi une offre exclusive complète aux passionnés de Golf sur les antennes de Groupe Canal :

- 4 Tournois Majeurs : The Masters, US Open, British Open, PGA Championship

- European PGA Tour en intégralité

- PGA Tour en intégralité

- World Golf Championships et Finale de la Race to Dubai

- HNA Open de France

- Evian Championship

- Ryder Cup 2018 et 2020 dont l’édition 2018 qui se déroulera en France en septembre

Pour Thierry Cheleman – Directeur des Sports du Groupe CANAL+ :

« Nous sommes très heureux pour nos abonnés de continuer à leur proposer les tournois du PGA TOUR, et avec eux les performances des meilleurs golfeurs au monde. Le Groupe CANAL+ est diffuseur historique et exclusif du golf depuis de nombreuses années. La saison prochaine, le golf continue à bénéficier d’une place de choix sur nos antennes et sera régulièrement programmé sur CANAL+ ou CANAL+SPORT, en plus de notre chaine dédiée GOLF+. Avec le PGA TOUR, l’offre du Groupe CANAL+ est complète, de quoi ravir tous les fans de golf. »

Prochain rendez-vous Golf sur les CHAINES CANAL+ : le BRITISH OPEN

Du 20 au 23 juillet en Angleterre, en intégralité sur les antennes du Groupe CANAL+

Le plus ancien tournoi du monde aura lieu au Royal Birkdale pour la dixième fois. Le Suédois Henrik Stenson tentera de conserver son titre. Côté français, Alexander Levy sera présent tout comme Michael Lorenzo-Vera qualifié pour son premier Majeur.

Aux commentaires durant ces 4 jours :

Cyril Bougaux, Fabrice Tarnaud, Thierry David, Marc Farry, Christian Ledan, Thomas Levet

Jeudi 20 juillet

A partir de 7h30 en direct sur GOLF+

A partir de 17h en direct sur CANAL+SPORT

Vendredi 21 juillet

A partir de 7h30 en direct sur GOLF+

A partir de 17h en direct sur CANAL+SPORT

Samedi 22 juillet

A partir de 11h en direct sur GOLF+

A partir de 14h30 en direct sur CANAL+

A partir de 19h en direct sur CANAL+SPORT

Dimanche 23 juillet

A partir de 10h30 en direct sur GOLF+

A partir de 14h30 en direct sur CANAL+

photo : Jordan Spieth Travelers - Dppi credit Fred Kfoury