Le magicien Eric Antoine quitte France 4 pour M6 où il devrait présenter 4 émissions en prime-time

Eric Antoine, qui officiait jusque là sur France 4 avec "Les délires magiques" et "La soirée magique d'Eric Antoine", annonce son départ de la chaîne publique.

Le magicien et humoriste, qui fut révélé dans "La France a un incroyable talent", vient en effet de signer avec ... M6!

Il explique au site de TV Mag: "Je viens de m’engager avec eux pour une série de quatre émissions de création destinée au prime time. On travaille sur neuf projets différents. Il y en a déjà un qui est en train d’émerger. Et sur les huit autres, on verra les trois qui vont survivre. J’espère créer des bandes autour de moi".

Et d'expliquer qu'il souhaitait également adapté le format américain "Little Big Shots": "C’est une sorte d’École des fans, mais drôlissime, dans laquelle se rencontrent un enfant et un grand couillon. Je trouve que j’aurais fait un grand couillon magnifique. Mais il semblerait que cela soit Cyril (ndr: Hanouna) qui a acheté les droits pour adapter ce programme. J’en suis un peu triste".