Le réalisateur américain George A. Romero connu pour le film culte "La Nuit des morts vivants" est décédé

Le réalisateur américain George A. Romero, dont le film-culte «La Nuit des morts vivants» a lancé le genre des films de zombies, est décédé dimanche à l'âge de 77 ans, a annoncé son manager.

«Le réalisateur légendaire George A. Romero est décédé hier, en écoutant la bande originale de "L'homme tranquille", un de ses films préférés», a annoncé Chris Roe dans un communiqué. «Il est mort en paix dans son sommeil, après un combat bref mais déterminé contre un cancer du poumon, laissant derrière lui une famille aimante, beaucoup d'amis et un héritage cinématographique qui a persisté et continuera de persister, à l'épreuve du temps», a ajouté son manager. Sa femme et sa fille étaient à ses côtés, selon le communiqué.

Tourné en noir et blanc, avec un budget d'à peine plus de 100.000 dollars et des acteurs inconnus, «La nuit des morts vivants», sorti en 1968, raconte l'assaut d'une ferme isolée par une horde de morts sortis de leurs tombes à la suite d'une mutation.

Il joue sur les frayeurs d'une époque marquée par la guerre du Vietnam, la course aux armements et la fascination pour les ovnis. Le film, devenu un classique, a rapporté plus de 30 millions de dollars à travers le monde et a été suivi de cinq autres dans la même veine réalisés par George A. Romero, dont «Le jour des morts-vivants» et «Dawn of the Dead».

Le réalisateur avait reconnu avoir été inspiré par le roman de science-fiction «Je suis une légende» de Richard Matheson, paru en 1954. «La nuit des morts-vivants» a aussi donné naissance à un nouveau genre de films, devenu incontournable à Hollywood.