L'acteur vedette des séries "Mission Impossible" et "Cosmos 1999", Martin Landau, est décédé cette nuit à Los Angeles

L'acteur vedette de nombreuses séries, Martin Landau est décédé cette nuit à l'âge de 89 ans.

La vedette de la série télévisée Mission: Impossible était morte à la suite de complications inattendues survenus lors de sa courte hospitalisation au centre médical de UCLA.

Martin Landau est aussi célèbre pour avoir refusé le rôle de Mr. Spock dans la série Star Trek, rôle qui a été finalement interprété par Leonard Nimoy. Ironie des choses, Nimoy a ensuite joué un personnage semblable à celui de Landau dans les deux dernières saisons de Mission: Impossible.

À la télévision, il a aussi joué dans la série Cosmos 1999.

Il décroche en 1995 l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Bela Lugosi dans le film de Tim Burton, Ed Wood. Il avait auparavant été nommé deux fois aux Oscars, pour Tucker de Francis Ford Coppola (1988) et pour Crimes et Délits (1989) de Woody Allen. C'est à la télévision que le public avait pu le retrouver ces dernières années, dans les séries télévisées Entourage ou encore FBI:Portés Disparus.