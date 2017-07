Bulletin spécial Météo France: Un épisode de fortes chaleurs arrive sur la France avec un pic attendu pour la journée de mardi

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes d’être vigilantes dans les transports, notamment en prévoyant d’emporter pour tout déplacement en voiture ou en train des quantités d’eau suffisantes. Mardi, il fera encore plus chaud, prévient Météo France. Dès le matin les températures minimales seront comprises entre 18 et 20 degrés en maintes régions, et surtout les maximales augmenteront. On attend entre 30 et 35 degrés sur la moitié nord du pays, de 33 à 37 degrés sur le Sud-Ouest, et entre 32 et 35 degrés sur le Centre-Est.

Les premiers orages sont probables sur l’ouest dès le matin, des orages ponctuels pouvant éclater ailleurs en cours de journée.